Frontalieri, tassate al 5% le pensioni "La norma anche per San Marino"

di Carlo Cavriani L’Agenzia delle Entrate bussa alla porta dei pensionati frontalieri. Sono quelle persone che hanno lavorato a San Marino ma che vivono in Italia. Non sono pochi: circa 2300. A loro lo Stato italiano chiede soldi arretrati. Ma gli ex lavoratori non ci stanno. Tra le tante storie che abbiamo raccolto anche quella di un ex metalmeccanico di 68 anni che vive nel riminese. "Ho lavorato a San Marino per 37 anni, ho la pensione dal 2015, denunciata in Italia. Alla fonte San Marino mi fa le sue trattenute. Il 6 luglio l’Agenzia delle Entrate mi fa un controllo sulla denuncia dei redditi". Può succedere, capita. Il nostro pensionato mette tutto nelle mani del commercialista e spera che la questione si risolva in fretta. Niente affatto. "Il 21 dicembre mi arriva un lettera che dice che le tasse non le dovrei pagare a San Marino bensì in Italia: e che dovrei sborsare 6410 euro entro il 21 gennaio. Ma non li ho questi soldi. E questo è relativo alla fiscalità del 2019. Che devo fare? Così mi tocca pagare le tasse a San Marino e anche in Italia?". A questo punto bisogna ricapitolare un po’ tutta la faccenda. Che prende le...