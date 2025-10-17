"Frontalieri trattati come lavoratori di serie B. Trascurati i principi fondamentali dell’accordo Ue"

"Il governo di San Marino trascura i principi fondamentali dell’accordo con l’Ue sulla non discriminazione". E’ un nodo, quello sui frontalieri, che nella tanto discussa riforma fiscale, ancora non è stato sciolto. "In riferimento – dicono dall’Associazione frontalieri Italia-San Marino – alla riforma dell’Igr che la Repubblica di San Marino si appresta a varare, e al contemporaneo processo di associazione con l’Unione Europea, passo che dovrebbe fondarsi sui principi di equità, trasparenza e parità di trattamento — esprimiamo profonda preoccupazione per l’introduzione di misure che appaiono fortemente discriminatorie". La riforma, così come delineata, "introduce infatti evidenti disparità – dicono – che colpiscono in modo specifico e penalizzante migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno contribuiscono in maniera determinante all’economia sammarinese, nonché i pensionati già occupati nella Repubblica. Tale impostazione appare sorprendente, considerato che gli articoli 5 e 14 dell’accordo di associazione con l’Unione Europea sanciscono in modo esplicito il divieto di ogni forma di discriminazione tra lavoratori e la libera circolazione delle persone". Alla luce di questo, Afis si chiede "come sia possibile che, da un lato, si promuova un percorso di integrazione europea fondato sui principi di uguaglianza e, dall’altro, si perpetuino trattamenti che di fatto creano lavoratori di serie B". Intanto, sindacati e governo su quella riforma continuano a confrontarsi. Scongiurando, per ora, l’ennesimo muro contro muro. "C’è stata un’apertura – spiega il segretario generale della Cdls Milena Frulli – sulla proporzionalità della quota Smac per i redditi medio bassi. Andrà valutata e andrà poi messa nero su bianco perché al momento c’è solo un’apertura alla adesione anche parziale per i lavoratori. Questa è una cosa importante, soprattutto per i frontalieri che hanno più difficoltà ad arrivare al tetto massimo della smaccatura".