Frutta e verdura, prezzi alle stelle: "Gli agricoltori sono in ginocchio"

"Prezzi alle stelle e agricoltori più poveri" gridano gli imprenditori che investono sui prodotti della terra. Tra i "più poveri" andrebbero inseriti anche i consumatori che si ritrovano a fare i conti con rincari continui da ormai due anni. Il problema non è solo per chi compra, ma anche per chi produce. E oggi una delegazione di agricoltori riminesi sarà a Roma per manifestare contro un mercato che toglie l’ossigeno a chi produce e a chi compra. Cia Rimini mostra anche i dati. Un chilo di grano duro viene pagato appena 35 centesimi, ma quando arriva sugli scaffali del supermercato sotto forma di un chilo di pasta ecco che costa 2,08. Il paragone è ancor più calzante se si pensa alla frutta e alla verdura. Un chilo di pomodori viene pagato 1,13 euro all’agricoltore, ma al supermercato costa 3,73 a fronte di non si quale lavorazione. Stessa cosa per le mele, da 50 centesimi a 2,43 euro o lepere, da 1,64 euro a 3,55.

Intanto i mutamenti climatici stanno piegando le aziende. "Particolare attenzione da parte delle imprese romagnole al declino dell’ortofrutta - spigano da Cia Rimini -, che in regione rappresenta una voce di bilancio importante per tutta la filiera. Il segno negativo riguarda tutte le specie frutticole, con cali nelle superfici impressionanti: nell’arco di 12 mesi (2022- 2023) ci sono flessioni che toccano l’8% nel caso del pero e il 5% nel melo". Qualcosa non va, ribattono gli agricoltori che devono fare i conti con un meteo impazzito che quest’anno ha colpito duramente le colture. La produzione di ciliegie è diminuita del 60% come anche le pesche. Le albicocche del 35% e la susina del 43%. "Riguardo alle ortive ci sono segnali preoccupanti anche per le patate: in un anno flettono del 12% le superfici investite a questo tubero che non arrivano a 4mila ettari. Anche in questo caso clima e soprattutto attacchi da parassiti hanno determinato una riduzione produttiva del 21%. L’abbandono di colture importanti che creano un indotto rilevante significa non solo rischiare la perdita di un settore strategico per tutto il Paese e mettere a repentaglio una filiera composta da tanti attori, ma anche arrivare a dipendere da importazioni di derrate da altre nazioni che non hanno i nostri parametri qualitativi e sanitari".

Andrea Oliva