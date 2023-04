Frutta ’libera’ per i bambini dell’asilo Isola blu di Viserbella

Frutta ’libera’ per i bambini dell’Isola blu. Al rientro dalle vacanze pasquali, nell’asilo di Viserbella i piccoli potranno consumare frutta a piacimento. Verrà allestito in entrambe le sezioni (nido e scuola materna) un tavolo per il buffet della frutta, aperto dalle 8.30 alle 9.30, a cui i bambini potranno accedere liberamente. Ogni giorno due bambini (entrambi della materna) saranno scelti come ’responsabili’ dei due buffet e quando i contenitori saranno vuoti lo riporteranno al personale, in modo che la frutta venga tagliata al bisogno e non tutta insieme.