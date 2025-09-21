Fu travolto in servizio a Fiorina. Medaglia al merito per l’agente

Medaglie al merito per Mattia Ceccoli, l’agente della Polizia Civile coinvolto in un bruttissimo incidente la notte del 12 aprile scorso quando si trovava in servizio a Fiorina, e Martina Canuti, la collega con lui quel giorno in pattuglia. Gli agenti ieri sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi.

"La mia emozione deriva da tutto un insieme di cose – ha detto Ceccoli – da tutto quello che ho provato, dalla riconoscenza, dalle difficoltà, dalla resilienza che ho avuto. E oggi sono qui, in piedi, sono vivo e posso far sentire la mia voce, questa è la cosa più bella. Mi sono risvegliato in terapia intensiva in un ambiente ‘orribile’ e la situazione era veramente critica. La gamba era praticamente andata. Vediamo ora cosa ci aspetta, spero in un percorso protesico che mi aiuterà a tornare in piedi il più possibile vicino a come ero prima. La collega che era con me quella sera è stata il mio angelo".

"Lui è forte – dice l’agente Martina Canuti – ed è un esempio per me e per tutti i colleghi. Spero che torni tra noi prima possibile, perché a me e a noi manca tanto".

Nei loro discorsi il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, e il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari hanno espresso forte riconoscenza ai due agenti. "Questi riconoscimenti non sono semplici simboli: rappresentano la gratitudine dello Stato e della collettività verso chi, con coraggio e dedizione, ha servito la Repubblica in modo esemplare – sottolinea Belluzzi – Esprimiamo la più profonda riconoscenza a Mattia, per il coraggio e la determinazione che continua a mostrarci, e a Martina, per la prontezza e l’umanità che hanno fatto la differenza in un momento cruciale".

"Dalla vicenda di Mattia e Martina – ha detto Beccari – impariamo dei valori importanti, questa giornata vuole essere un tributo a loro e a tutte le forze dell’ordine per il loro instancabile impegno, professionalità e dedizione nel garantire sicurezza e tutela della nostra comunità".

Quell’incidente ha scosso la comunità, per la drammaticità dei fatti e per il valore umano e civico dei quali sono forieri: il sacrificio di chi è pronto ad anteporre la sicurezza degli altri al proprio interesse personale, valori sottolineati più volte nel discorso proferito dai Capitani Reggenti. Il corpo della Polizia Civile ha presenziato all’udienza, unito intorno ai due agenti, per manifestare ancora una volta grande sostegno. Valori declinati in tanti modi in questi mesi difficili e concretizzati da subito con una raccolta fondi per supportare tutte le spese mediche necessarie.

La cerimonia a Palazzo Pubblico si è chiusa con la consegna della Medaglia al merito di prima classe (oro) a Mattia Ceccoli e la Medaglia al merito di seconda classe (argento) a Martina Canuti.