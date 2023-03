"Fu una svista": militare prosciolto

Un’auto segnalata mentre procedeva a zig zag e in contromano sul lungomare, vicino alla ruota panoramica. L’intervento concitato, l’alcol test al conducente bloccato, la chiamata al legale d’ufficio e l’errore in buona fede nell’indicare l’elezione del domicilio dell’assistito presso il legale al contrario di quanto richiesto dall’avvocato stesso. È stato un momento di concitazione a indurre in errore il vicebrigadiere dell’Arma denunciato da un avvocato riminese per falso ideologico e materiale per fatti avvenuti alle 5.30 dell’1 luglio 2020, quando il carabiniere partecipò all’intervento per fermare un francese ubriaco alla guida di un’auto ’pirata’ sul lungomare. Un’occasione in cui, all’atto dell’alcol test, venne avvertito come da prassi il legale d’ufficio dell’uomo, il quale nell’occasione specificò di non accettare l’elezione di domicilio presso di lui, pur prendendo in carico il caso. Una richiesta non ottemperata dal carabiniere a causa di una svista dovuta alla concitazione del momento, che però è costata al militare una denuncia. Sarebbe potuto seguire anche un processo, se non fosse che il vicebrigadiere, difeso dall’avvocato Giuliano Brugioni, è stato prosciolto nei giorni scorsi, quando il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere, riconoscendo all’esponente delle forze dell’ordine la buona fede dell’atto contestatogli.