Fuga da Sanpa finisce in manette

Fuga da Sanpa. Finita male. Ha avuto come epilogo l’arresto per l’accusa di evasione la ’scappatella’ di un giovane italiano che intorno alle 19.20 di venerdì è stato individuato da una volante della Questura intervenuta in via Crimea. All’arrivo degli agenti il giovane ha chiesto di essere visitato da uno psicologo, non volendo tornare in comunità. Gli agenti però hanno presto scoperto che il giovane si trovava ospite della comunità di Sanpa a seguito di una misura cautelare agli arresti domiciliari a causa di diversi reati contro la persona ed il patrimonio. Chiarita dunque l’evasione, l’uomo è stato perciò arrestato dalla polizia e processato ieri con rito direttissimo.