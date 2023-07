Fuga dalla spiaggia per "stare al fresco"

Tutto esaurito alle Befane. Qui molti vengono a rifugiarsi dalla morsa di Caronte. Ma non si tratta (solo) di anziani. Al contrario sono veramente tanti i giovani e i turisti, tra cui molte famiglie con bimbi piccoli, stranieri compresi. Una Babele di lingue davanti alle vetrine. "Faccio qualche chiacchiera, me ne sto al fresco e guardo le vetrine, non si sa mai che compri qualcosa", ci dice una signora che cammina con un’amica.

Negli uffici del centro commerciale si sfregano le mani. I numeri quest’anno erano già positivi nei primi sei mesi, con gli ingressi aumentati del 12% rispetto al 2022. Poi è arrivato Caronte e il centro commerciale si è riempito. Se ci sono tanti stranieri è dovuto anche al fatto che Le Befane ha attivato dal 15 luglio il servizio di navetta dalla zona mare, con partenze da Rivabella e Cattolica. Con temperature meno bollenti tanti turisti se ne starebbero piuttosto a bagno al mare o a prendere il sole. Ma in questi giorni, con la colonnina di mercurio salita fino a 40 gradi e oltre, anche loro chiedono un po’ di fresco, soprattutto per i figli. Le borse degli acquisti che tengono in mano mamme e papà ne sono la conseguenza.

"Sì, il caldo incide sugli ingressi – ci spiegano dal centro commerciale – Ma anche il riempimento degli hotel, che stanno andando verso il tutto esaurito, ha i suoi effetti. Infatti, come ha riferito recentemente la presidente di Federalberghi, gli hotel dopo un calo dovuto alle disdette causa alluvione, stanno recuperando e questo porta anche alle Befane un maggior afflusso di turisti". A ringraziare sono le attività che presentano le offerte dei saldi di stagione. Intanto il centro continua a organizzare eventi. Il prossimo sarà oggi e domani dalle 17 alle 20, con un pink carpet per l’uscita del film su Barbie e un pomeriggio a tema.