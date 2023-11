Fuga di gas a Poggio Torriana. Scatta la chiusura della strada

Vigili del fuoco e operai in azione ieri mattina a Poggio Torriana per una fuga di gas che ha fatto scattare l’allarme e la chiusura temporanea della strada. E’ accaduto nella zona di via Colombarina, dopo che alcuni residenti si sono rivolti al Comune e ai vigili del fuoco per segnalare la presenza di un fortissimo odore di gas. Il tutto sarebbe stato causato da uno smottamento del terreno che potrebbe aver portato, secondo quanto ricostruito dal personale del 115, al danneggiamento di una conduttura.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici della società che si occupa della gestione della rete del gas, i quali si sono messi immediatamente al lavoro per localizzare il guasto e provvedere alla riparazione. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli operai di poter intervenire rapidamente e in sicurezza. Le operazioni si sono protratte per alcune ore. Non è stato necessario far evacuare le persone residenti in zona: nel primo pomeriggio infatti l’allarme era già rientrato e la situazione era tornata alla normalità.