Fuga di gas, danni al tubo per i lavori

Momenti di grande paura nel pieno centro storico di Rimini a causa di una fuga di gas. Tutta colpa, stando ai primi accertamenti, di una tubatura di media pressione rimasta danneggiata a seguito dei lavori di scavo in corso nella zona compresa tra le vie Guerrazzi e Serpieri, nelle immediate vicinanze del Duomo. Da qui, ieri attorno alle 16, è partito l’allarme, che ha fatto precipitare sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Rimini, insieme alle pattuglie della polizia locale che hanno svolto i necessari accertamenti. Presente sul posto anche una squadra di tecnici e operai di Adrigas. Il sopralluogo svolto dal personale del 115 ha confermato il primo sospetto: il cantiere ha interessato la rete interrata per la distribuzione del gas nel centro storico riminese, andando a colpire accidentalmente una tubatura. L’odore intenso si è sparso nella zona circostante, facendo scattare il campanello d’allarme, in particolare modo tra i clienti e i titolari dei negozi e delle altre attività economiche del centro. L’area interessata dalla fuoriuscita del gas è stata immediatamente circoscritta e le persone sono state invitate in via precauzionale ad allontanarsi. Fortunatamente non si segnalano casi di intossicazione e, stando a quanto emerso, non ci sono state conseguenze per le salute di chi si trovava in zona. Le squadre intervenute sul posto si sono messe al lavoro per individuare con esattezza il tratto di tubatura danneggiato. A quel punto si sono attivati gli operai per provvedere al ripristino del tratto interessato dal guasto. Operazione che si è conclusa nel giro di poche ore, facendo dunque tornare la situazione alla normalità.