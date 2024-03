Fuga di gas nel cantiere: evacuate 6 persone

Rimini, 7 marzo 2024 – Il sospetto di una fuga di gas a seguito della rottura accidentale di una conduttura e sei persone costrette a lasciare le loro case in attesa delle riparazioni. Quella di ieri è stata una giornata movimentata in via Al Mare, a San Giovanni in Marignano.

Tutta colpa di un incidente avvenuto durante i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica in una zona a ridosso del casello dell’autostrada. Gli operai impegnati nella lavorazione hanno infatti inavvertitamente danneggiato un tubo di media pressione per il trasporto del gas metano.

L’allarme è scattato attorno alle 13.30, facendo accorrere sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cattolica che, per prima cosa, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. In via precauzionale, è stata ordinata l’evacuazione di tre appartamenti, abitati nel complesso da sei persone, che si trovano nelle vicinanze del punto in cui è avvenuto il guasto. E’ stato richiesto l’intervento di una squadra di tecnici specializzati dell’azienda responsabile della fornitura del gas metano che in poco tempo ha localizzato la conduttura danneggiata e dato avvio alle operazioni di riparazione che sono proseguite fino al tardo pomeriggio.

Attorno alle 17.30, a seguito dei sopralluoghi svolti dal personale dei vigili del fuoco, le abitazioni sono state dichiarate nuovamente agibili e gli inquilini hanno potuto fare rientro a casa. In via Al Mare sono accorse anche le pattuglie della polizia locale di San Giovanni in Marignano per la gestione del traffico. I lavori di ripristino hanno comportato delle parziali limitazioni della viabilità, rallentamenti e code, tenuto conto che la strada in questione - specialmente durante il pomeriggio - è sempre molto trafficata.