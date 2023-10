Fuga di gas a Santarcangelo, case e uffici evacuati in via Andrea Costa

Santarcangelo di Romagna, 23 ottobre 2023 - Momenti di paura questa mattina a Santarcangelo, per una fuga di gas che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione di alcune case e uffici in via Andrea Costa. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui sono in corso alcuni lavori.

Santarcangelo di Romagna, fuga di gas in via Andrea Costa per la rottura di una conduttura: l'intervento dei vigili del fuoco

Tra gli uffici sgomberati anche quelli del comando della polizia locale, che si trova proprio davanti al luogo dov'è avvenuta la perdita di gas. Gli agenti sono impegnati a dirigere la viabilità, rivoluzionata a causa di una chiusura di via Andrea Costa, e a coordinare le operazioni. La conduttura danneggiata è stata immediatamente chiusa, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco insieme ai tecnici di Adrigas e del Comune di Santarcangelo.