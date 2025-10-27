Fuga in auto dai militari. Video virale: -40 punti

È successo nei giorni scorsi lungo la Marecchiese, ma il video è tornato virale in queste ore, rimbalzando sui social e raccogliendo migliaia di visualizzazioni in poche ore. Le immagini – rilanciate su Instagram e TikTok da diversi utenti – mostrano un folle inseguimento notturno tra una Hyundai con tre persone a bordo e una gazzella dei carabinieri, impegnata in una corsa ad alta tensione tra sirene, lampeggianti e curve strette.

Tutto è iniziato all’altezza di Ponte Baffoni, quando una pattuglia dell’Arma ha deciso di fermare la vettura per un normale controllo. Il conducente, però, invece di accostare come richiesto, ha premuto a fondo sull’acceleratore e si è dato alla fuga in direzione Maiolo. Nel tentativo di seminare i militari, l’automobilista ha messo in atto manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati anche in curva, cambi di corsia improvvisi e velocità di gran lunga superiori ai limiti consentiti.

La Hyundai sfreccia tra le colline buie rischiando più volte di provocare incidenti con altri veicoli in transito. L’inseguimento è proseguito fino a quando i carabinieri non hanno deciso di interrompere la corsa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

La vicenda, però, non si è chiusa lì. Il giorno successivo, il conducente – un 30enne italiano di origini nordafricane – si è presentato spontaneamente in caserma, dove lo attendeva un verbale tutt’altro che leggero: 600 euro di multa, 40 punti decurtati dalla patente e una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Il filmato, diventato virale, ha scatenato centinaia di commenti online tra chi si è detto indignato per la pericolosità delle manovre e chi ha sottolineato la freddezza dei militari.

Guarda il video su: www.ilrestodelcarlino.it.