Fuga da via del Ciclamino: Manuela se ne va e Valeria vende casa

Rimini, 16 aprile 2025 – Fuga da via del Ciclamino. Manuela Bianchi dovrebbe lasciare casa prorio domani, in ogni caso prima di Pasqua. Questa mattina era ancora intenta a sgomberare il garage dalle sue cose, insieme con il marito Giuliano Saponi e la figlia, i quali invece resteranno ad abitare nell’appartamento di famiglia. La nuora di Pierina Paganelli - uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 – in questi giorni è apparsa molto provata e “triste per tutta una vita che viene smantellata”, come ha dichiarato ai microfoni di ‘Ore 14’, trasmissiome tv di Rai Due.

Manuela Bianchi (a sinistra) e Valeria Bartolucci (nella foto a destra) lasciando il tristemente noto condominio di via del Ciclamino

La Bianchi, la cui ultima testimonianza ha collocato l’ex amante Louis Dassilva sul luogo del delitto, sta voltando pagina. Si parla anche di un nuovo amore, dopo quello burrascoso e passionale con il 35enne nigeriano (in carcere dal 16 luglio scorso), che però, lo ricordiamo, era proseguito anche dopo l’omicidio della Paganelli.

Manuela parrebbe decisa a lasciarsi tutto alle spalle, e non è l’unica. Anche la moglie di Louis, Valeria Bartolucci se ne va da via del Ciclamino: la donna ha infatti venduto casa a fine marzo.

La donna aveva sempre difeso il marito, dicendo di credere alla sua innocenza e dimostrando anche di avere perdonato la sua relazione extraconiugale con l’ex amica Manuela. Certamente non sono stati mesi facili per lei, la scoperta del tradimento, i dubbi sul marito e l’assedio dei giornalisti. Al punto che la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa, lo scorso febbraio aveva dichiarato la sua preoccupazione che la donna potesse addirittura compiere atti autolesionistici.