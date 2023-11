Fugge all’alt e sperona gli agenti

Folle inseguimento nelle strade di Santa Giustina, dove un’automobilista fuori controllo ha cercato di dribblare il controllo degli agenti della polizia locale. Un tentativo di fuga che solo per miracolo non si è trasformato in una tragedia vera e propria. Tutto è cominciato l’altro ieri attorno alle 21, quando il personale della squadra giudiziaria, impegnato in un posto di blocco per il controllo del traffico nele strade maggiormente frequentate della città, ha intimato l’alt al conducente di una vettura. Doveva essere un accertamento di routine, ma la situazione è ben presto precipitata.

Alla vista della paletta che gli veniva mostrata dagli agenti della polizia locale di Rimini, l’automobilista ha incominciato a spingere a tavoletta l’acceleratore, cercando in questo modo di tagliare la corda. Una mossa a sorpresa che ha innescato uno scontro inaspettato: lo specchietto sinistro della macchina ha infatti colpito il braccio di uno degli agenti, mentre lo sportello della macchina della municipale – aperto - è stato danneggiato. Le pattuglie della polizia locale si sono quindi immediatamente lanciate all’inseguimento del fuggitivo, che comunque non ha voluto saperne di interrompere la sua corsa disperata e ha cercato di allontanarsi il più possibile dalle divise. La fuga, protrattasi per circa 100 metri, ha portato all’arresto dell’uomo per resistenza a pubblico ufficiale continuata e danneggiamenti aggravati al veicolo di servizio in dotazione al comando di via Della Gazzella. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale dove è stato sottoposto al processo per direttissima, al termine del quale è stato rimesso in libertà.