Fugge all’alt ma viene riconosciuto: denunciato

In sella a uno scooter rubato, non si ferma all’alt degli agenti di polizia locale e fugge. Ma dopo il rocambolesco inseguimento, alla fine viene riconosciuto e stanato dai vigili nel residence in cui alloggiava. Si sono concluse in questo modo le peripezie di un 40enne che alla fine ha collezionato una sfilza di denunce, per reati che vanno dalla ricettazione alla resistenza a pubblico ufficiale fino ad arrivare alla guida senza patente. Il controllo è iniziato nella tarda serata di lunedì a Rivazzurra, durante uno dei servizi di prevenzione alla circolazione stradale finalizzati alla sicurezza urbana. La pattuglia della squadra di polizia giudiziaria nota uno scooter con due persone a bordo che sta percorrendo via Regina Margherita.

Vedendo i vigili alzare la paletta il conducente del veicolo, senza nemmeno pensarci due volte, compie un’azzardata manovra di inversione a ’u’ e inizia una fuga rocambolesca, prima a bordo del mezzo e poi a piedi, abbandonando lo scooter sulla strada. Un tentativo inutile perché gli agenti riconoscono l’uomo, in quanto già noto alle forze dell’ordine e lo vanno a cercare nel residence dove alloggia. A nulla è valso il fatto di indossare il casco nel momento in cui è stato fermato: il fuggitivo è stato comunque identificato dai vigili, che lo hanno raggiunto nel giro di qualche ora nel suo domicilio. Dalla successiva attività di indagine e dalla verifica dei documenti è emerso che il quarantenne non era in possesso della patente e lo scooter che guidava - recuperato dagli agenti insieme al casco che indossava - risultava oggetto di furto: era infatti stato sottratto a un riminese la scorsa settimana. Lo scooter è stato messo sotto sequestro, in attesa di essere riconsegnato al legittimo proprietario.