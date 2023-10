Fugge dalla polizia con lo scooter rubato

Sfreccia su uno scooter rubato in viale Regina Margherita, poi aggredisce i poliziotti che cercano di fermarlo. È stato necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per ‘sedare’ lo scalmanato protagonista di una mattinata di ordinaria follia proprio di fronte al parco Murri. Tutto è cominciato ieri, attorno alle 11, quando i poliziotti che si trovavano su una pattuglia delle Volanti hanno notato uno scooter che proveniva dalla direzione opposta alla loro. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata in particolar modo la carenatura anteriore del veicolo a due ruote, che risultava insolitamente spostata. Gli agenti hanno deciso di vederci chiaro e hanno effettuato un’inversione per avvicinarsi allo scooter. Proprio in quel momento il conducente ha aperto il gas a più non posso e si è lanciato in una fuga rocambolesca lungo viale Regina Margherita. La Volante è riuscita a raggiungere il fuggitivio che, messo alle strette, si è lanciato dal veicolo, fuggendo a piedi. Dopo poche decine di metri, il malvivente è stato nuovamente riacciuffato. Questa volta, vedendosi con le spalle al muro, ha impugnato una bottiglia di birra e ha cercato di colpire uno dei poliziotti. Le divise non hanno potuto far altro che estrarre lo spray al peperoncino in dotazione utilizzandolo per calmare il sospettato. L’uomo è stato quindi accompagnato in questura e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per ricettazione, in quanto lo scooter su cui si trovava è risultato essere oggetto di furto. Ieri mattina è comparso in tribunale a Rimini per il processo di direttissima.

A finire nella rete della polizia di Stato, nei giorni scorsi, è stato anche un 17enne straniero sorpreso a spacciare in piazzale Cesare Battisti, nei pressi della stazione dei treni. I poliziotti hanno notato il giovane mentre, circondato da alcuni coetanei, pesava su un bilancino di precisione alcune dosi di hashish tagliate da un panetto di 20 grammi. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre nei confronti del minorenne è scattata una denuncia a piede libero. Il ragazzo è stato in seguito affidato ai responsabilità della comunità dalla quale si era allontanato