Fugge dall’ospedale e scompare: trovata dopo un giorno di ricerche

Rimini, 1 giugno 2025 – È stata una giornata di grande paura e apprensione quella vissuta oggi dai parenti e, soprattutto, da un’ospite della clinica ‘Sol et Salus’ di Torre Pedrera.

Proprio dall’ospedale privato della zona nord di Rimini la donna era riuscita a scappare intorno alle 19 di sabato sera, facendo perdere le proprie tracce. L’ospite della struttura, che si trovava ricoverata nella clinica di Torre Pedrera a causa di un problema cerebrale, era infatti in stato confusionale ed era poi stata vista allontanarsi in direzione Rimini vestita con una tuta nera, felpa nera e maglietta a maniche corte bianca. Immediatamente dalla clinica e da parte dei parenti della donna, di origini straniere, era stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, con anche la polizia allertata per iniziare le ricerche della signora scomparsa.

Ricerche che hanno dato i loro frutti inizialmente in mattinata, quando oggi sempre in zona Torre Pedrera una persona ha riferito di aver avvistato la donna in stato confusionale e di averle offerto la colazione in un bar della zona. Grazie alla segnalazione, i parenti della donna in primis sono riusciti a stringere il cerchio delle ricerche della signora sino ad arrivare a individuarla intorno alle 16 e sempre nei pressi della struttura sanitaria da cui era scappata. La donna al momento del ritrovamento è risultata appunto in stato confusionale ma con i parametri vitali nella norma e nessuna conseguenza seria nonostante l’intera nottata trascorsa fuori dalla propria camera nella clinica di Torre Pedrera. Ora sono in corso gli accertamenti clinici di routine per verificare che non ci siano state altre conseguenze per la ricoverata se non tanto, tantissimo spavento per la rocambolesca scomparsa di quasi 24 ore.