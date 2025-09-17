Fulgor, si riaccendono i riflettori. Omaggio a De Niro e Greta Garbo

Il Fulgor riaccende i riflettori: dopo la pausa estiva, si riaprono le porte del cinema felliniano. Si parte domani alle 21 con Duse e Honey Don’t, primo assaggio di una nuova stagione che si preannuncia densa e appassionante. Da ottobre a dicembre, infatti, la programmazione curata da Elisa Luchetta intreccia grandi classici, retrospettive e omaggi, con uno sguardo che spazia dalle icone del passato come Greta Garbo e Robert De Niro alle voci più contemporanee. "Questo è un presidio sociale e culturale, la nostra casa – sottolinea la direttrice Elena Zanni – Non sono io che faccio il Fulgor, ma il pubblico e le tante persone che collaborano. Anche un semplice gesto di venire al cinema qui sembra una cosa da nulla, invece è una grande politica attiva: si crea insieme un futuro diverso per il cinema".

Il cuore della stagione inizia il 6 ottobre con Garbo 120, Il mistero e l’incanto, percorso in quattro tappe per celebrare i 120 anni dalla nascita della Divina: Anna Christie, La regina Cristina, Anna Karenina e il docufilm Garbo. A seguire, la rassegna Robert De Niro, L’attore totale presenta cinque titoli che raccontano la carriera di uno degli interpreti più versatili di Hollywood: Taxi Driver, Cape Fear, Voglia di ricominciare, Frankenstein di Mary Shelley e il documentario Remembering the Artist: Robert De Niro Sr. Grande attenzione anche alle registe che hanno cambiato il linguaggio cinematografico. Occhio di donna – Visioni ribelli attraversa i film di Ida Lupino (La belva dell’autostrada), Liliana Cavani (Interno berlinese), Jane Campion (Lezioni di piano), Kathryn Bigelow (Point Break), Chantal Akerman (Je, tu, il, elle) e Marleen Gorris (L’albero di Antonia). Grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, torna poi Il Cinema Ritrovato, con proiezioni di opere restaurate come La febbre dell’oro di Chaplin, Peeping Tom di Michael Powell e l’intramontabile The Rocky Horror Picture Show.

Spazio anche agli anniversari: in occasione dei 20 anni da I segreti di Brokeback Mountain, Leone d’Oro a Venezia nel 2005, il Fulgor propone una speciale proiezione domenicale con colazione. Un appuntamento che ricorda il coraggio poetico del film di Ang Lee, capace di riportare al centro del dibattito internazionale una storia d’amore omosessuale senza compromessi. Halloween, il 31 ottobre, sarà celebrato con una doppia proiezione che mette in dialogo due forme opposte di orrore: Frankenstein di Mary Shelley, con un intenso Robert De Niro, e Carnival of Souls, piccolo cult indipendente del 1962 firmato Herk Harvey.

A completare il calendario tornano le consuete domeniche mattina a colazione con doppie proiezioni, i lunedì d’essai e le proiezioni in lingua originale. Dal 30 settembre, inoltre, riparte Aperitivo corto, il format ideato da Linda Lazzari per portare cortometraggi in sala: "Un regalo per il pubblico e per il cinema stesso – spiega Linda Lazzari, coordinatrice degli eventi –. Non solo proiezioni di registi emergenti, ma anche performance dal vivo e contaminazioni tra cinema e musica. L’appuntamento sarà due martedì al mese, dalle 18.30 alle 20.30, con un aperitivo finale". Nel 2024 al Fulgor ci sono state 1.200 proiezioni in quasi 300 giorni di attività,

Federico Tommasini