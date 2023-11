Full electric, vertice europeo a Rimini

Una settantina di esperti del trasporto pubblico a Rimini per l’Assemblea generale del consorzio europeo eBRT2030 che mira a dimostrare l’applicabilità di una nuova generazione di sistemi BRT (Bus Rapid Transit) elettrici in diversi contesti urbani. Saranno approfondite soluzioni innovative, economicamente sostenibili con nuove funzionalità di automazione e connettività. L’obiettivo principale è ridurre drasticamente le emissioni di gas inquinanti, la congestione del traffico, sostenendo la transizione verso un trasporto sostenibile a zero emissioni in tutta Europa sempre più attrattivo e alternativo al mezzo privato. L’appuntamento di Rimini è utile a fare il punto sulla sperimentazione sui sistemi protagonisti del progetto, alla presenza dei 49 partners coinvolti fra Grecia, Spagna, Repubblica Ceca e Olanda sui demo site di Atene, Barcellona, Praga, Amsterdam, Rimini e la regione olandese del Noord Brabant (Eindhoven). Per l’Italia è stato scelto il progetto di Start Romagna, che svilupperà la propria sperimentazione sul Metromare dopo la candidatura avviata col supporto di UTIP (Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico) e la partecipazione dell’Università di Bologna - Campus di Cesena, ENEL X e ASSTRA (Associazione delle aziende italiane del trasporto pubblico). La sperimentazione in capo a START Romagna ha ottenuto uno stanziamento di 1,2 milioni di euro da ripartire con gli altri partner di progetto, provenienti dalla linea di finanziamento europeo Horizon Europe che punta a favorire la transizione alla mobilità elettrica nel trasporto pubblico, all’aumento dell’efficienza energetica del sistema e ad aumentare ulteriormente la sicurezza dei tracciati.