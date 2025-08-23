Fulmine provoca un maxi blackout a Riccione

Migliaia di utenti tra Riccione e Misano, giovedì poco prima delle 21,30 sono rimasti senza energia elettrica, alcuni per mezz’ora, altri per un’ora e mezza. Al buio piazze, strade, lungomare e parchi. In tilt i semafori. Il blackout ha colpito Riccione a macchia di leopardo. A causarlo sembra sia stato un fulmine che ha colpito la cabina primaria in viale XIX Ottobre, tuttora monitorata dai tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Dalla cabina Enel si è levata una colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per garantire il servizio sono state installati dei power station mobili e dei gruppi elettrogeni.

Tanti i disagi segnalati in alberghi, ristoranti e attività commerciali. All’hotel Ariston con l’energia elettrica interrotta tre volte per un’ora è andata in tilt la caldaia. Lo conferma la titolare Marina Ganzerli: "Intendiamo presentare una richiesta di risarcimento. La caldaia è partita del tutto, siamo senza acqua calda. Sono venuti a fare un sopralluogo, ma non sappiamo se dovremo sostituire tutto o solo alcuni pezzi. Nell’attesa usiamo dei pannelli fotovoltaici, speriamo siano sufficienti per tamponare l’emergenza docce". Il problema ha interessato anche il Cinepalace. "Nelle sale le proiezioni sono state interrotte per una ventina di minuti", conferma il titolare delle sale Massimiliano Giometti.

"Siamo rimasti al buio per un’ora e mezzo _ riprende Ivan Severini, operatore dell’Abissinia _. I turisti sono scesi in strada, tenendo accese le torce dei cellulari. Sembrava una processione. Preoccupatissimi i titolari di gelaterie e bar, dove non si poteva prendere neppure un caffè".

"I tecnici sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rialimentare progressivamente tutte le utenze in un paio d’ore _ riporta una nota _. La situazione è attualmente sotto controllo e la rete costantemente monitorata per prevenire nuovi disservizi". E-Distribuzione, considerata l’importanza del guasto che ha interessato la cabina, fa sapere che "la riparazione richiederà alcuni giorni. Per garantire continuità di servizio e gestire i carichi di punta soprattutto nelle ore diurne, sono in nazione quattro power station mobili e gruppi elettrogeni in punti strategici". Si avverte inoltre che "durante i collegamenti delle power station, indispensabili per completare le manovre tecniche in sicurezza, non si escludono brevi e temporanee disalimentazioni. A causa della rete fortemente sollecitata – fanno sapere – potrebbero verificarsi ulteriori guasti al momento non prevedibili".

Nives Concolino