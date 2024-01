Fulvi e Casadei alla corte di Arrigoni

Ci sono anche i riminesi Alessandro Fulvi Ugolini e Matteo Casadei tra i convocati di Arrigoni. I biancorossi domani parteciperanno a Coverciano all’amichevole che la Rappresentativa di serie C Under 15 giocherà contro l’Italia Under 15. I giovani della C si raduneranno presso la Lega Pro oggi e, dopo la riunione tecnica, visiteranno la sede e prenderanno parte al meeting. I convocati. Portieri: Polo (Pro Patria), Ludovico (Pesaro). Difensori: Santuccione (Pineto), Zanetti, Neri e De Pieri (Spal), Gjergji (Cesena), Bitetto (Cerignola), Colella (Benevento), Casagrande (Trento). Centrocampisti: Fulvi Ugolini (Rimini), Silvetti (Torres), Ricci (Cesena), Miniati (Arezzo). Attaccanti: Casadei (Rimini), Postiglione (Arezzo), Picarelli (Pergolettese), Possagno (Novara), Lo Russo (Sorrento), Dalli Cani (Arzignano), Paiola (Spal), Leone (Giugliano).