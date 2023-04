Fumata bianca, le Terme aprono a maggio

L’aumento di capitale deciso dai soci delle Terme di Riccione consentirà l’apertura il prossimo 8 maggio della struttura e non solo. Gli impegni che ieri la proprietà dello stabilimento rappresentata da Roberta Piccioni, con al fianco l’avvocato Simone Cantarini, ha preso davanti alla sindaca Daniela Angelini e a lavoratori e sindacati, guarda più in là dei prossimi mesi estivi. In altre parole la decisione dei soci non è un modo per arrivare a fine stagione, ma per porre le basi di un rilancio della struttura. Tradotto, nel futuro ci sono un piano industriale e potenziali investitori interessati a valutare le potenzialità che offre lo stabilimento termale con le sue proprietà. Tornando all’8 maggio, data indicata dalla proprietà per l’apertura, la sindaca Daniela Angelini si dice "soddisfatta dei risultati prodotti dal tavolo di confronto per Riccione Terme: lo stabilimento riaprirà il prossimo e questa è una meravigliosa notizia per Riccione. Tutti i dipendenti a tempo indeterminato potranno così tornare a lavorare, e lo faranno da subito anche diversi stagionali, augurandoci che in breve tempo, se le cose andranno come tutti speriamo, possano essere riassorbiti tutti. Sono molto contenta dell’importante segnale dato dagli azionisti di Riccione Terme". L’aumento di capitale "ha consentito la riapertura dello stabilimento e ora stanno cercando nuovi partner per rilanciare la struttura con un nuovo piano industriale".

La Filcams Cgil è soddisfatta visto che quanto chiedeva, ovvero riapertura e impegni per il futuro, sono stati presi. "Riconosciamo il ruolo importante dell’amministrazione nella conduzione del tavolo di concertazione – dice Alessandro Fabbri –. Resta il fatto che oggi possiamo solo apprendere gli impegni della proprietà. Noi rimarremo vigili affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali e si vada nella direzione di un piano industriale". Attualmente sono una ventina i dipendenti annuali che riprenderanno a lavorare l’8 maggio. Poi ci sono gli stagionali che man mano verranno chiamati a cominceranno a lavorare. A pieno regime lo stabilimento conta circa 110-120 dipendenti. "Ora questo dialogo deve proseguire nell’interesse di tutti – aggiunge la sindaca –: lavoratori, proprietà, che ringrazio entrambi per la collaborazione dimostrata, e l’intera città di Riccione. Ognuno naturalmente continuerà a fare la sua parte e a rappresentare i propri interessi, come legittimo, ma possiamo chiudere questo tavolo di confronto con la consapevolezza che tutti gli attori intervenuti hanno lavorato per un unico obiettivo: riaprire Riccione Terme. Adesso lo stesso spirito costruttivo dovrà accompagnare il rilancio dell’intero comparto".

Andrea Oliva