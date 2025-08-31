Fumo a bordo del Frecciarossa. Tanta paura tra i passeggeri

Mattinata movimentata quella di ieri lungo la linea Adriatica, dove la circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa un’ora a causa di un principio di incendio che ha interessato un treno ad alta velocità. L’episodio si è verificato intorno alle 10, nei pressi della stazione di Riccione, e ha visto protagonista un convoglio Freccia partito da Venezia e diretto a Lecce. Il tutto si è concluso, per fortuna, senza che nessuno rimanesse ustionato o intossicato e con una sosta di circa un’ora per consentire ai soccorritori di intervenire.

All’improvviso, dalla cabina numero 7 del treno ha iniziato a fuoriuscire del fumo, visibile anche dall’esterno, che ha destato preoccupazione tra i passeggeri e il personale a bordo. Non si sono sviluppate fiamme, ma la presenza di una densa nube ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. A dare l’allarme sono stati alcuni addetti dello scalo ferroviario riccionese, che per primi hanno notato la criticità e avviato le procedure di emergenza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra operativa e un’autobotte. Quest’ultima è rimasta in stand-by e non è stata utilizzata, perché l’intervento si è limitato alla messa in sicurezza del convoglio e alla verifica tecnica delle cause del guasto. A supporto dell’operazione è giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Riccione, che hanno provveduto a presidiare la zona e a coordinarsi con i pompieri e con il personale ferroviario per garantire l’evacuazione in sicurezza.

Per precauzione, i viaggiatori di due vagoni sono stati fatti scendere dal treno e accompagnati all’esterno. Le operazioni di evacuazione si sono svolte senza incidenti, con il supporto del personale di bordo e degli addetti ferroviari. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

Foto Migliorini