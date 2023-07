Fumo in corsia, tutti fuori dall’ospedale Ma è soltanto una prova di evacuazione

Prove di evacuazione all’ospedale di Stato. Fumo nei corridoi, proprio come se si fosse scatenato un incendio. Tutto questo è andato in scena ieri mattina all’ospedale sammarinese. Una prova iniziata nelle prime ore del mattino e che si è conclusa nel primo pomeriggio. E si è articolata in una serie di accurate prove che hanno visto protagonisti, oltre al personale dell’Istituto per la sicurezza sociale, la Protezione Civile e la Polizia Civile sammarinese nel coordinare le operazioni antincendio. Alla simulazione di emergenza ha partecipato anche il gruppo cinofilo Pompieri Senza Frontiere, il team formato da soccorritori e cani specializzato nella ricerca di persone rimaste intrappolate all’interno di edifici.

I reparti coinvolti sono stati in particolare il Pronto Soccorso, la Chirurgia, l’Ortopedia e la Terapia Intensiva.

Gli obiettivi di tale procedura, articolata in più e diverse fasi, sono stati quelli di poter affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio, pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone presenti all’interno della struttura e prevenire e limitare i danni agli impianti e alle sofisticate attrezzature presenti in ospedale.