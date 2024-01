Fumo nella casa di riposo. Cinque anziani in ospedale

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri pomeriggio intorno alle 17 all’interno della casa residenza per anziani ’Felice Pullè’ a Riccione, dove secondo le primissime ricostruzioni dei vigili del fuoco nella struttura sarebbe entrato del fumo da un vecchio tubo di aerazione, in cui era scoppiato (all’estremità esterna) un piccolo rogo, dovuto forse a un mozzicone di sigaretta entrato in contatto con foglie secche e cartacce che ne occupavano l’estremità.

L’incendio è stato subito domato con un estintore da parte del personale della struttura, ma sul posto oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Riccione si sono precipitati anche i sanitari del 118 per eseguire degli accertamenti sulla salute degli ospiti. Nessuno degli anziani all’interno della casa di riposo ’Felice Pullè’, per fortuna, ha riportato gravi danni fisici a seguito del fumo inalato. Ma a scopo precauzionale cinque degli ospiti della struttura sono stati comunque accompagnati in ospedale a Riccione per svolgere degli accertamenti di rito in modo da scongiurare qualsiasi altra conseguenza per la loro salute.

(foto Migliorini)