Folla al funerale del piccolo Giulio, morto dopo l’incidente: "Adesso sei un angelo del cielo"

Rimini, 22 novembre 2023 – Un addio straziante quello che la città di Bellaria Igea Marina ha dato al piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez, il bimbo di poco più di tre anni e mezzo morto sabato mattina, una settimana dopo il tragico scontro frontale che l’11 novembre, intorno alle 23, ha coinvolto due automobili, una Skoda Karroq e una Lancia Delta, sul lungomare Pinzon di Igea Marina, con due famiglie a bordo.

Il funerale del piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez

Una chiesa parrocchiale San Martino di Bordonchio gremita all’inverosimile per la messa funebre del bambino, che avrebbe compiuto 4 anni il prossimo 2 gennaio. La funzione è stata concelebrata da tre sacerdoti: il parroco don Enzo Gobbi, don Emanuel, prete di origine africana, e don Marco Foschi, parroco di Igea centro, insieme al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, che ha calorosamente salutato gli affranti genitori. In prima fila, distrutti dal dolore, il padre Gianni Gugnali, 51 anni, geometra, e la mamma Alexandra Cabrera, 30 anni, originaria di Santo Domingo.

Insieme a tantissimi cittadini, non solo di Igea Marina, erano presenti al funerale anche il sindaco Filippo Giorgetti e la giunta comunale.

Giulio Gugnali era stato battezzato proprio nella chiesa di San Martino di Bordonchio, dallo stesso don Enzo Gobbi, inconcelebrazione con don Emanuel, da molti anni a Igea Marina, che era andato più volte a visitare il bambino in ospedale e gli ha impartito l’estrema unzione - è mancato al Bufalini di Cesena, dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, per le gravi lesioni riportate nel sinistro.

“Giulio era un bambino meraviglioso – il ricordo di una delle maestre del piccolo, che frequentava l’asilo Il Delfino di Igea Marina –. Ora è un angelo, ha dispiegato le ali. Ci farai sentire da lassù la tua mano". Un saluto toccante, che ha commosso profondamente tutti i presenti.

Don Enzo ha parlato delle aspettative tragicamente disattese del babbo e della mamma del bambino, che erano "pronti ad accompagnarlo nella vita, ma il Signore l’ha chiamato a sè prima". Don Enzo ha ricordato che con il battesimo, Giulio è diventato "un figlio di Dio". "Giulio era sempre sorridente, e aveva una maturità incredibile e precoce. ed era capace a socializzare con tutti", ha ricordato don Emanuel.

Poche le parole che si sente di pronunciare il sindaco, dopo la messa: "Siamo venuti qui solo per testimoniare alla famiglia – dice Filippo Giorgetti – che tutta la comunità è loro vicina in questo momento". La famiglia ha già scelto di donare gli organi del bambino, la cui salma dopo la funzione funebre è stata condotta a Rimini per la cremazione.

