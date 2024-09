I funerali di Alberto Battistini saranno alla Collegiata: attese centinaia di persone

Rimini, 27 agosto 2024 – Il sorriso allegro, lo sguardo bonario e il portachiavi del ’suo’ Vision Club’ al collo. E’ con questa foto che i familiari del santarcangiolese Alberto Battistini, per tutti ’Batti’, ieri hanno annunciato i funerali del 22enne che sabato mattina ha perso la vita in un tragico incidente sulla via Monte Cieco, al confine con la Repubblica di San Marino. A darne l’annuncio sono stati la mamma Maria Silvia, il babbo Antonio, il fratello Alessandro, i nonni, gli zii e tutti gli amici di Alberto, che domani – mercoledì 28 agosto – sono attesi a centinaia alla chiesa parrocchiale della Collegiata a Santarcangelo per salutare un’ultima volta il loro amico e parente deceduto ad appena 22 anni. Alle ore 15.30 sarà celebrata la santa messa esequiale, mentre oggi alle 20 sarà recitato in memoria di ’Batti’ il santo rosario in parrocchia.

Giovane imprenditore pieno di vita, Alberto Battistini era una persona molto conosciuta e benvoluta sia a Santarcangelo che sul Titano, dove a Gualdicciolo era da un anno e mezzo divenuto gestore della discoteca ’Vision Club’, per la quale in questi giorni stava facendo i preparativi per la nuova apertura. Alberto Battistini era nipote dello storico titolare della Casa Vinicola Battistini, che proprio sabato a poche ore dalla tragedia ha pianto il giovane 22enne con un messaggio straziante sui social: “Con te se n’è andato il nostro futuro. Alberto dovunque tu sia, noi siamo con te”. Sotto choc per quanto accaduto anche la comunità di Santarcangelo, dove appunto Alberto viveva con la famiglia, con anche lo stesso Comune che ha espresso il proprio cordoglio ai parenti del ragazzo scomparso.

Battistini è purtroppo venuto a mancare dopo essere finito fuori strada all’alba di sabato scorso mentre viaggiava sulla via Monte Cieco a bordo di una Bmw noleggiata in Repubblica. Secondo le ricostruzioni, il 22enne ha perso il controllo dei veicolo ed è finito nella scarpata che costeggia la strada, morendo a seguito delle gravissime ferite così riportate.

f.z.