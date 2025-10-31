Funerali di Evan Delogu: una folla in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni

Bellaria Igea Marina, 31 ottobre 2025 – I volti sono cupi, rigati dalle lacrime che indistintamente attraversano i volti come fiumi in una terra inaridita dal dolore: il dolore per la scomparsa di Evan Oscar Delogu. Il giovane 18enne figlio di Walter, fratello della conduttrice riminese Andrea Delogu, rimasto vittima di un incidente stradale mercoledì pomeriggio mentre si trovava a bordo della sua motocicletta a Bellaria.
È una processione lenta, una litania di corpi foschi come il cielo che campeggia sul cimitero di Bellaria dove, alle 15, si tiene la cerimonia per l’ultimo saluto al giovane Evan. Nella camera mortuaria, chiusa nel dolore condiviso con gli altri familiari, la stessa conduttrice Andrea Delogu. Mentre fuori dal cimitero continua il frenetico viavai di centinaia di parenti, amici e conoscenti accorsi per salutare Evan.