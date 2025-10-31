Marche, sos liste d'attesa

Marche, sos liste d'attesa
Funerali di Evan Delogu: una folla in lutto per l'ultimo saluto al ragazzo di 18 anni
31 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
31 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
Cronaca
  4. Funerali di Evan Delogu: una folla in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni

Funerali di Evan Delogu: una folla in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni

Un grande abbraccio collettivo a tutta la famiglia riunita prima nella camera ardente e poi nella chiesa del cimitero di Bellaria per la funzione

Bellaria Igea Marina, 31 ottobre 2025  – I volti sono cupi, rigati dalle lacrime che indistintamente attraversano i volti come fiumi in una terra inaridita dal dolore: il dolore per la scomparsa di Evan Oscar Delogu. Il giovane 18enne figlio di Walter, fratello della conduttrice riminese Andrea Delogu, rimasto vittima di un incidente stradale mercoledì pomeriggio mentre si trovava a bordo della sua motocicletta a Bellaria.

È una processione lenta, una litania di corpi foschi come il cielo che campeggia sul cimitero di Bellaria dove, alle 15, si tiene la cerimonia per l’ultimo saluto al giovane Evan. Nella camera mortuaria, chiusa nel dolore condiviso con gli altri familiari, la stessa conduttrice Andrea Delogu. Mentre fuori dal cimitero continua il frenetico viavai di centinaia di parenti, amici e conoscenti accorsi per salutare Evan.

