Funerali separati per i due alpinisti morti sul Gran Sasso

Santarcangelo (Rimini), 28 dicembre 2024 - Insieme fino all'ultimo. Così hanno deciso le famiglie di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due amici alpinisti di Santarcangelo morti sul Gran Sasso. I corpi di Perazzini, 42 anni, e Gualdi, 48, sono stati ritrovati ieri mattina. Erano dispersi da domenica. Le famiglie sono rientrate in queste ore a Santarcangelo, e stasera (probabilmente) parteciperanno alla fiaccolata organizzata nella frazione di San Vito - dove abitavano entrambi - dagli amici delle vittime e dalla parrocchia. La fiaccolata partirà alle 20,30.

Luca Perazzini e Cristian Gualdi, unica veglia di preghiera per i due alpinisti romagnoli e funerali separati

Lunedì ci sarà un'altra iniziativa per ricordare i due alpinisti. L'amministrazione comunale, l'associazione dei commercianti Città Viva e la Pro Loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo. A partire dalle 18, due file di candele verranno accese lungo la scalinata di via Saffi. Anche i negozianti del centro accenderanno una luce nella propria vetrina, invitando tutti i santarcangiolesi che vorranno a fare lo stesso sul davanzale della propria finestra. Tutto questo in attesa dei funerali di Luca e Cristian. Le date non sono state ancora fissate, bisognerà attendere il via libera della Procura. Le salme potrebbero rientrare a Santarcangelo lunedì. Nel frattempo le famiglie hanno deciso di far celebrare un'unica veglia di preghiera. Il rosario per Luca e Cristian si terrà alla chiesa Collegiata di Santarcangelo. Poi i funerali: quello di Luca sarà celebrato a San Vito, quello di Cristian alla Collegiata.