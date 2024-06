Cercarono di dar fuoco alla coppia dopo averla picchiata a Rimini: arrestato il mandante

Rimini, 8 giugno 2024 – E' stato arrestato in Albania, ed è ora in attesa di estradizione, un trentenne albanese ricercato per atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso e lesioni personali gravi ed aggravate nei confronti della ex fidanzata e del nuovo compagno di lei, in seguito a fatti accaduti a Rimini nell'estate del 2023.

L'ordinanza di arresto, emessa dl gip riminese, è stata eseguita dalla polizia albanese. Sullo sfondo, la violenta aggressione ai danni della coppia, il 24 luglio dello scorso anno, ad opera di 4 uomini travisati che dopo avere picchiato la coppia, li aveva cosparsi di benzina minacciando di dare loro fuoco: evento che non si era verificato solo grazie al provvidenziale intervento di alcuni vicini di casa che erano riusciti a mettere in fuga gli aggressori.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Rimini. Il brutale agguato fu preceduto dall'incendio dell'autovettura della ex fidanzata. Da lì un escalation verso fatti sempre più gravi: secondo gli inquirenti, l'uomo aveva anche progettato di scatenare una faida familiare per costringere l'ex fidanzata a fare ritorno insieme nel paese d'origine per chiudere "pacificamente" la vicenda, acquistando a tal fine anche un biglietto aereo a nome di lei.

Nonostante la rapidità' delle indagini, coordinate dalla Procura di Rimini che avevano portato all'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti dell'albanese, l'uomo si era immediatamente allontanato dall'Albania, dove, alcuni giorni fa, e' stato pero' arrestato.