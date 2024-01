Ravviva fuoco con alcol e rimane ustionata: donna anziana gravissima a Rimini

Rimini, 9 gennaio 2024 – Una donna di circa 78 anni, residente a Rimini, è ricoverata al reparto grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, in gravissime condizioni, dopo che questa mattina è stata investita da un ritorno di fiamma mentre cercava di ravvivare delle braci nella propria abitazione in via Zurigo gettandoci sopra dell'alcol. Solo sabato scorso una donna è morta nel bolognese, per avere acceso una stufa a legno-

Assieme a lei il compagno, anche lui colpito dal fuoco. Ad avere la peggio è stata però l'anziana che è stata trasportata a bordo dell'elicottero nel nosocomio cesenate. Ha ustioni sull'80% del corpo e le sue condizioni sono gravi. Ferite più lievi invece per l'uomo che è stato portato in ospedale a bordo dell'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza la zona.