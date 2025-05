Appicca fuoco alla villetta dove è ai domiciliari: paura a San Giovanni in Marignano / Video

Rimini, 23 maggio 2025 – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, a Montalbano di San Giovanni in Marignano, dove un uomo ha dato fuoco alla propria abitazione mentre si trovava agli arresti domiciliari. L’episodio è avvenuto in via Pasini, in una zona residenziale che ospita un complesso di villette e appartamenti, e ha provocato forte agitazione tra i residenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — già noto alle forze dell’ordine e protagonista in passato di comportamenti molesti nei confronti del vicinato — avrebbe appiccato volontariamente le fiamme all’interno della villetta in cui era ospitato. Le ragioni del gesto sono al momento al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude un atto dimostrativo o dettato da un momento di instabilità.

Distrutta l'abitazione dove si trovava l'arrestato: i vigili del fuoco hanno salvato quelle più vicine (foto Migliorini)

Le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno dell’abitazione, rendendola completamente inagibile, ma per fortuna non si sono estese alle altre case del complesso grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto con più mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.