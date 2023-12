Fuori dal locale con hashish e cocaina

È stato pizzicato mentre aveva con sé alcuni grammi di hashish, mentre tentava di entrare in una discoteca di Misano. Non ci è riuscito però il 22enne di origini egiziane, che è stato invece fermato dai carabinieri della compagnia di Riccione durante un controllo sulla movida, i quali lo hanno perquisito mentre si trovava a bordo di un taxi abusivo fuori dal locale insieme ad altri due giovani poi segnalati alle autorità amministrative quali assuntori di sostanze. Nei confronti del 22enne invece i carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione personale in caserma, trovandogli nella manica della giacca circa 6 grammi di cocaina già divisa in 16 dosi. Esteso il controllo a carico del giovane alla sua abitazione, i militari hanno potuto trovare un ulteriore panetto di hashish da 27 grammi oltre a uno spinello e diverse buste per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il 21enne è stato perciò arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che si è tenuto ieri davanti al giudice del Tribunale di Rimini.