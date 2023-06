Fuori i profughi dall’Alba Dentro cuochi e cameriere

Fuori i profughi, dentro le cameriere. Cambia ’target’, si fa per dire, l’hotel Alba di Miramare. Per i suoi ospiti, una quarantina di profughi e richiedenti asilo che vi erano stati trasferiti a fine 2021 dall’hotel Evelyn, quella di mercoledì è stata un’alba... scura. Di nuovo in strada. On the road again. I gestori, a quanto si è appreso, starebbero cercando un’altra struttura ricettiva nella stessa zona. Motivo dell’esodo forzato, iniziato l’altra mattina e proseguito per buona parte della giornata, da parte dei profughi, tutti uomini di origine africana, aiutati dagli assistenti sociali, la conclusione del contratto di affitto di due anni stipulato nel dicembre del 2021 tra il proprietario, Guerrino Casadei, e una onlus del Pesarese. L’albergo ha 35 camere, per 54 posti letto. "Noi a questo punto proporremo al titolare di affittarci l’hotel Alba per farne un uso foresteria da mettere a disposizione del personale stagionale – spiega Corrado Della Vista, presidente del Comitato area Rimini Sud –. Servono alloggi per cameriere, baristi, cuochi, addetti al servizio sala, piani e bar. I posti loro dedicati negli stessi hotel stagionali dove lavorano non sono sufficienti, ed è necessario trovare soluzioni aggiuntive".

Nella zona è già attivo un albergo forestieria. Il Luna Rossa, tre stelle con 35 camere, che a fine aprile era arrivato al ’tutto esaurito’, da maggio a settembre. "Dopo il successo che ha ottenuto la prima struttura ricettiva dedicata esclusivamente al personale stagionale impegnato nella nostra riviera, non solo alberghi ma qualunque tipo di attività – continua Della Vista – abbiamo pensato di aumentare la ricettività acquisendo altre strutture per lo stesso scopo. Non si tratta di un’operazione che punta al lucro, ovviamente, ma che serve a risolvere il grave problema degli alloggi per il personale, che si sta aggravando anno dopo anno". Il meccanismo che viene attuato è quello di affittare stanze ’vuoto per pieno’ direttamente agli imprenditori turistici, non al personale. In modo che in caso sia necessario effettuare un turnover, quella stanza e quei posti letto restino a disposizione di chi è qui per fare la stagione. Ora il ’pallino’ passa nelle mani del titolare dell’hotel Alba, Guerrino Casadei, che dopo aver affittato l’hotel due anni fa aveva sollevato molti dubbi, nei confronti dei suoi affittuari, sull’ospitalità data ai profughi in piena zona turistica.

Mario Gradara