"Fuori la politica dalla Polisportiva È il momento di ritrovare unità"

"Vinca lo sport. Queste elezioni portino, finalmente, la pacificazione del mondo sportivo riccionese. Nessuna realtà dovrà più essere considerata di serie B". È il messaggio super partes espresso dalla sindaca Daniela Angelini in vista delle votazioni che martedì porteranno all’elezione del nuovo direttivo della Polisportiva Riccione. Un’occasione per auspicare un "in bocca al lupo" a tutti i candidati in corsa, soprattutto a Michele Nitti di ‘Aria nuova’ e a Francesco Franceschetti di ‘Educare e divertire’, in lizza per la presidenza. La sindaca ha intanto incontrato i vertici di tutte le società sportive e, poi, i due candidati presidenti. "Resto convinta che le organizzazioni politiche debbano rimanere fuori della contesa. L’amministrazione ha però il dovere di dialogare con tutti i soggetti rappresentativi del mondo sportivo riccionese per fare prevalere l’interesse pubblico". Sulle divisioni che hanno segnato la società negli ultimi anni, la Angelini ricorda che ha cercato di far ricucire i rapporti tra le varie anime. A proposito ribadisce che sarebbe stato "ideale arrivare a queste elezioni con un’unica lista" e che ritiene "necessario che i candidati forniscano gli elementi di garanzia basilari per un ritorno alla normalità dello sport cittadino". Suonano come un appello queste parole: "La guida della Polisportiva dovrà tornare a essere rappresentativa di tutte le associazioni", "non ci siano più realtà considerate di serie A e altre di serie B", "chiunque vinca crei le condizioni per fare rientrare l’Asd Pattinaggio artistico Riccione il prima possibile", e ancora "chiunque avrà il privilegio di governare dovrà avere come obiettivo solo la promozione dello sport e dei suoi valori". La sindaca conclude evidenziando di avere giocato l’unico ruolo che compete a un’amministrazione comunale: "Nessuna ingerenza politica ma ferma richiesta di garanzie per tutte le realtà sportive cittadine di una gestione economica sana e trasparente e fine della conflittualità".

Si moltiplicano intanto le preoccupazioni sulle modalità di voto. La lista Nitti di ‘Aria nuova’ il 3 gennaio ha chiesto con Pec il voto segreto, ma dalla Polcom nessuno ha ancora risposto. La segretezza è ritenuta fondamentale per agevolare collaboratori e dipendenti della Polisportiva e anche per il considerevole numero di votanti che renderebbe impraticabile l’alzata di mano. Così Nitti estende l’invito a sostenere questa proposta al candidato Franceschetti. "Sarebbe molto più corretto dare la possibilità di scegliere ai votanti in estrema libertà, senza paura di ritorsioni da entrambe le parti – sottolinea Nitti –. Chiedo una competizione leale, nel rispetto del più alto spirito sportivo, sono sicuro che Franceschetti sarà d’accordo con me". Sale intanto il malumore degli ex tesserati alla Polcom della società Pattinaggio Artistico Riccione per "la mancata chiarezza sull’esclusione del rinnovo della tessera, cosa che impedisce di votare". Nives Concolino