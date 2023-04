Fuori pericolo l’87enne vittima di rapina

Resta in carcere il 38enne napoletano autore, sabato scorso, di una feroce rapina ai danni di una donna di 87 anni residente in Valmarecchia, avvenuta nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Befane’: il malvivente ha prima approfittato di un momento di distrazione dell’anziana, impegnata a caricare in macchina le buste della spesa, per rubarle la borsetta, appoggiata al carrello, e l’ha poi travolta con l’auto nel tentativo di fuggire, scaraventandola sull’asfalto. L’87enne è ancora ricoverata nel reparto di terapia subintensiva dell’Infermi di Rimini, a causa di un brutto trauma cranico: i medici si riservano la prognosi, anche se al momento la paziente non risulterebbe essere in pericolo di vita. Difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, il 38enne – arrestato dalla squadra mobile – è stato sentito ieri dal giudice nel corso dell’interrogatorio di garanzia. "Non era mia intenzione fare del male a quella donna... purtroppo non mi sono accorto che si era aggrappata al finestrino. Sono pentito per quello che è successo" ha spiegato, aggiungendo che quel giorno si trovava alle ‘Befane’ per cercare lavoro, quando la sua attenzione è stata attirata dalla borsetta.