Fuori pericolo la bimba finita in coma dopo il bagno nella piscina dell’hotel

È ancora ricoverata in rianimazione presso l’ospedale ’Infermi’, ma per fortuna non è più in pericolo di vita la bambina di 12 anni vittima dell’incidente avvenuto venerdì nella piscina di un residence di Misano. La piccola era rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina, restando così sott’acqua per alcuni minuti. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, è ancora in prognosi riservata ma non è più in pericolo di vita.