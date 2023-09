Furbetti del carburante. Distributori di benzina nel mirino della Finanza. In 12 violano le regole

La svolta normativa è arrivata con l’applicazione del decreto ministeriale che obbliga i distributori di carburante all’esposizione del cartellone riportante i prezzi medi all’interno dell’area di rifornimento. Una garanzia in più per gli utenti della strada, flagellati nel serbatoio e nel portafoglio dai rincari sul carburante che anche in questo periodo ha fatto schizzare alle stelle i prezzi per litro.

Ma con il cambio rotta sulla trasparenza nella rivendita dell’oro nero voluto dal governo, il giro di vite sui distributori di carburante è arrivato anche da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza, i cui militari nelle scorse settimane – in concomitanza con il contro-esodo estivo e le migliaia di automobilisti in viaggio – hanno passato al setaccio le aree di rifornimento della provincia sorprendendo i primi ’furbetti del carburante’ rei di non aver esposto i prezzi commercializzati.

Nello specifico, a partire dall’inizio del mese di agosto sono stati 15 gli interventi delle Fiamme Gialle nei confronti dei benzinai della rete stradale provinciale, 7 dei quali con esito irregolare. Dai militari sono state contestate 12 violazioni di cui 5 per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione al portale ’Osservaprezzi carburanti’ – istituito al Ministero delle imprese e del made in Italy – e sette invece proprio per l’irregolare esposizione dei prezzi commercializzati. Violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative che vanno dai 200 ai duemila euro ciascun distributore tra quelli irregolari pizzicati tra Rimini, Cattolica, Novafeltria, Savignano.

Un primo parziale esito dell’attività di crontrollo da parte della Guardia di FInanza che proseguirà anche nei prossimi mesi su tutto il territorio del Riminese e sarà finalizzata proprio a verificare il riseptto della normativa vigente sulla trasparenza. Poiché gli operatori del settore, infatti, attraverso il periodico aggiornamento del portale sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere esposti pubblicamente, appunto, in tutte le aree di rifornimento attraverso l’apposita cartellonistica, oltre all’espressa indicazione del prezzo medio del carburante, il quale viene reso su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria e su base nazionale per i punti di rifornimento che si trovano sull’autostrada, nel caso di Rimini: nell’A14.

Ed è stato proprio su questo punto di irregolare esposizione che della dozzina di violazioni complessive, infatti, la Finanza ha colto in errore la maggior parte dei distributori del territorio provinciale. Quei sette benzinai che ora saranno obbligati a rimediare e adeguarsi alla normativa esponendo i prezzi commercializzati per non incorrere in una multa. Un lavoro reso più complicato dal costante ritocco al rialzo dei prezzi, che per l’oro nero stanno tendendo sempre di più verso infinito.