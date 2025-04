Furbetti molto ’popolari’. Affittavano ai turisti le case del Peep: beccati

Affittavano ai turisti, per soggiorni brevi, gli alloggi popolari. Sono una decina i privati che hanno dato in locazione il proprio appartamento, seppure facesse parte del Peep. Le case popolari appunto, "che per loro stessa definizione sono destinate originariamente a chi ha una capacità di reddito bassa e che sottostanno a normative precise proprio perché pensati per tutelare il diritto all’abitare". Lo segnala l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini, che illustra le caratteristiche della task-force che il Comune sta mettendo a punto per intervenire sugli abusi degli affitti brevi.

Chi metterete nel mirino?"Premetto che non c’è alcuna volontà vessatoria, nessuna caccia alle streghe. Ma serve rigore per il fenomeno dilagante delle locazioni brevi e l’impatto che ha sul diritto alla casa, influenzando gli equilibri immobiliari e sottraendo dal mercato alloggi per le famiglie e i lavoratori".

Furbetti delle case popolari, poi?"E’ recente il caso del mancato versamento di Imu e Tari per circa 30mila euro per alcuni appartamenti affittati come casa vacanze, ma con i proprietari residenti. Ancora, garage o capanni artigianali privi dei requisiti pubblicizzati sui social come loft o simili, pur non avendo i requisiti o con abusi di carattere edilizio. E altro".

Chi coinvolgerà la task-force?"Diversi settori dell’amministrazione: sportello attività produttive, ufficio tributi, polizia locale, urbanistica, Sit. Puntiamo a far emergere palesi irregolarità degli alloggi, a partire dalle condizioni strutturali, o privati che affittano ai turisti pur risultando residenti, o ancora chi elude il fisco".

Avete già una mappatura?"Siamo all’inizio. Il primo passo da fare è quello di mettere in rete le informazioni e i database dei vari settori da sovrapporre a una mappatura dettagliata delle locazioni brevi che vogliamo completare. Poi i controlli".

Mario Gradara