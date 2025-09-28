Rimini, sfruttavano i permessi dal lavoro per fare gite al mare e corsi di ballo

Rimini, 28 settembre 2025 – Da chi sfruttava i permessi del lavoro per andare al mare o in moto, a chi frequentava lezioni di ballo durante i giorni concessi per assistere i famigliari malati.

È un mondo parallelo, quello raccontato dalle indagini private, fatto di comportamenti scorretti, furbizie e veri e propri abusi che finiscono per pesare sulle aziende e sui colleghi che lavorano onestamente.

A fare luce sul fenomeno è l’attività di Abax Investigazioni, agenzia con sedi a Rimini e a Pesaro-Urbino, che ogni anno conduce oltre 150 indagini per conto di imprese, studi legali e professionisti.

Uno dei filoni più delicati riguarda i permessi previsti dalla legge 104, che dovrebbero servire ad assistere un famigliare malato o disabile. In realtà, “spesso diventano occasione per ben altro – rivela Alessandro Giuliani, titolare dell’agenzia – Ci capita di frequente di documentare casi in cui i dipendenti, invece di prestare assistenza ai famigliari, si dedicano ad attività personali per la stragrande maggioranza del tempo. In questi casi, la giurisprudenza è chiara: se l’abuso è conclamato, i giudici del lavoro confermano il licenziamento senza possibilità del reintegro”.

Gli esempi non mancano. “Ci è successo – prosegue Giuliani – di seguire un lavoratore che, invece di assistere il genitore come dichiarato, trascorreva l’intera giornata al mare. Un altro caso ha riguardato un dipendente che anziché recarsi dal famigliare frequentava di sera lezioni di ballo in una scuola. Un altro invece ha approfittato del permesso per una gita in Carpegna con la fidanzata”.

Alessandro Giuliani, titolare dell’agenzia di investigazioni private Abax, che ha sede a Rimini e a Pesaro

Poi ci sono i casi di assenteismo per malattia. Anche qui, le sorprese non mancano. “Anche qui – dice Giuliani – si registrano diversi abusi. C’è chi, dichiarando problemi fisici, dovrebbe rimanere a riposo ma viene sorpreso a fare sport, andare in moto o passare la giornata al bar”.

Un altro fronte caldo riguarda i furti dei dipendenti nei luoghi in cui lavorano, in particolare nei bar, nei locali, nelle attività dove circolano forti somme di denaro.

Abax collabora con gli imprenditori installando microtelecamere, ma solo dopo la denuncia contro ignoti e con tutte le autorizzazioni necessarie.

“Non si tratta di spiare i dipendenti mentre lavorano – precisa Giuliani – ma di documentare eventuali appropriazioni indebite, come banconote che spariscono dalla cassa. In contesti come i bar o i locali estivi, dove girano decine di migliaia di euro ogni giorno, anche piccole sottrazioni ripetute nel tempo possono creare gravi danni”.