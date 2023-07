Furgone si ribalta in autostrada

È stata sfiorata la tragedia in A14, quando ieri intorno alle 13 sulla carreggiata in direzione Bologna nel tratto tra le uscite di Riccione-Cattolica al chilometro 139 – altezza autodromo di Misano – un furgone da mercato si è rovesciato su sé stesso carambolando violentemente sull’asfalto. L’incidente rocambolesco pare sia stato provocato dal formaento di uno pneumatico poi esploso, a seguito del quale il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del furgone. Questo quanto emerso dai primissimi rilievi eseguiti sul posto dalla Polstrada intervenuta insieme ai vigili del fuoco e il personale del 118 che ha prestato assistenza alle due persone (conducente e passeggero) rimaste ferite nello schianto mentre il mezzo si trovava in corsia di sorpasso. Nessuno dei due feriti sarebbe in fin di vita, sebbene uno di loro sia stato trasferito al ’Bufalini’ di Cesena per accertamenti. Per il tempo necessario a sgomberare la carreggiata il traffico è rimasto attivo solo su una corsia, provocando a cascata forti disagi sulla circolazione in direzione nord.