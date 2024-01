Furgone va a sbattere contro un camion. Feriti i due conducenti: uno è grave

È successo tutto in un lampo. Questione di secondi, quelli impiegati dal furgone Fiat modello Ducato per sbandare e andare a sbattere contro il fianco sinistro di un camion per la raccolta rifiuti che stava viaggiano su via Ventena a Morciano in direzione opposta rispetto al furgone adibito al volontariato e al trasporto di persone disabili per la Sos Taxi di Riccione. Al momento dello schianto però, avvenuto intorno alle 9.30 di ieri mattina, a bordo del furgone non si trovavano altre persone al di fuori del conducente 68enne. L’uomo, per cause ancora in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, andando così a sbattere quasi frontalmente contro il camion dei rifiuti che sopraggiungeva nell’altro senso di marcia.

L’impatto tremendo ha distrutto completamente la parte anteriore del furgone che dopo l’urto ha terminato la propria corsa finendo nel bel mezzo di via Ventena. A seguito del colpo sono stati subito allertati i soccorsi, con i vgili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere del Ducato il 68enne che era alla guida e i sanitari del 118 che hanno subito prestato i soccorsi necessari a entrambi i conducenti. Sin da subito però le condizioni del guidatore del furgone sono apparse le più serie e mentre per l’uomo che si trovava alla guida del camion per la nettezza urbana è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Riccione con codice di media gravità, il 68enne che guidava il Ducato è stato trasferito al Bufalini di Cesena in condizioni di massima gravità. All’ospedale cesenate l’uomo è però stato stabilizzato e si trova ora fuori pericolo di vita, ma con diverse e serie fratture rimediate in tutto il corpo a seguito dello schianto.

Per chiarire invece la precisa dinamica con cui si è verificato l’incidente tra il furgone e il camion per la nettezza urbana sono al lavoro invece i carabinieri della compagnia di Riccione, che già ieri mattina sono anche intervenuti in via Ventena subito dopo lo schianto per regolare la circolazione e ricercare indizi utili sul luogo dell’incidente, sino al momento in cui la carreggiata non è stata del tutto liberata dalla presenza dei due veicoli coinvolti.

Francesco Zuppiroli