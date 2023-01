Boom di furti a Rimini: i reati tornano a crescere

Rimini, 7 gennaio 2023 – Con la fine delle restrizioni, nel Riminese anche la criminalità è tornata... all’antico. Lo dicono i dati del bilancio dei carabinieri per il 2022. Nell’anno che si è appena conclusa il numero dei reati denunciati è tornato infatti ai livelli pre-Covid. Anzi, nel 2022 c’è stato un (lieve) incremento, rispetto al 2019. I reati denunciati complessivamente sono stati 16.154, contro i 14.379 del 2021 (+12%). Ancora più significativo è il raffronto col 2019, quando i reati furono 15.808: l’anno scorso sono cresciuti dell’1%.

La vera piaga a Rimini è quella dei furti. L’anno scorso le denunce sono state 8.871, in aumento del 20% rispetto al 2021. Siamo tornati ai numeri del 2019, quando i furti denunciati in provincia furono 8.904. In crescita i furti nelle abitazioni, 894: un decimo del totale. Nel 2021 erano stati 745. "I furti da soli rappresentano il 55% dei reati denunciati lo scorso anno", sottolinea il il colonnello Mario La Mura, comandante provinciale dei carabinieri. I furti e gli altri reati predatori si sono concentrati "nel periodo estivo, influenzando negativamente la percezione di sicurezza dei riminesi e dei turisti". Ma nel 2022 non sono aumentati solo i furti. Anche il numero di truffe e frodi informatiche è lievitato e l’anno scorso sono stati 1.554 gli episodi denunciati, rispetto ai 1.471 del 2021.

In calo invece altri reati, a partire da quelli legati allo spaccio di droga, passati dai 115 del 2021 ai 99 dell’anno scorso, con una riduzione del 13%. Scendono anche i casi di lesioni dolose: sono stati 355, in calo del 14% rispetto ai 415 del 2021. Un altro dato confortante è quello che riguarda i reati di violenza sessuale: 33 l’anno scorso, nel 2021 erano stati 38. Stabili le denunce per minacce (418, 3 in più del 2021).

Tornando ai dati generali, se è vero che nel 2022 sono aumentati i reati, è altrettanto vero che sono aumentati anche i controlli. Nell’anno appena terminato a Rimini i carabinieri hanno fermato e identificato 60.765 persone (di cui 16.935 gravate da segnalazioni di polizia giudiziaria) e controllato 44.641 veicoli. Un presidio capillare del territorio, che ha permesso ai militari di arrestare 407 persone e di denunciarne 2.601. "L’aumento di reati – conclude La Mura – è stato determinato in larga parte dalla fine delle restrizioni. Sulla crescita hanno inciso pure la ripresa del turismo e il ritorno di grandi eventi e fiere", che hanno portato più persone in Riviera.