Furti a Bordonchio, l’allarme corre sui social

Scatta l’allarme furti a Bordonchio, dove una sagoma sospetta immortalata dai residenti sul tetto di un residence ha scatenato il tam tam social ed è diventata immediatamente virale, infuocando la polemica. Una foto pubblicata nelle ultime ore sul gruppo Facebook "Sei di Bellaria Igea Marina se..." ha infatti acceso l’attenzione e scatenato la preoccupazione di tantissimi cittadini bellariesi, in particolare nella zona di Bordonchio.

Nell’immagine, scattata presumibilmente da un’abitazione vicina al residence, si distingue una sagoma scura in piedi sul tetto di un edificio. L’autore del post segnala che nella notte due individui, di cui uno incappucciato, sarebbero saliti sul tetto di un residence nel tentativo di forzare un lucernario e introdursi all’interno dell’edificio, probabilmente con l’intenzione di mettere a segno un furto.

Il messaggio di allarme ha rapidamente raccolto decine di reazioni, commenti e condivisioni. Alcuni utenti raccontano episodi analoghi avvenuti in altre zone del paese, mentre altri chiedono l’intervento delle forze dell’ordine e un maggior controllo notturno nella zona. Il post si collega a un altro episodio avvenuto nei giorni scorsi, sempre in zona Bordonchio, dove ignoti avrebbero rubato materiale da lavoro da un furgone parcheggiato.

Due episodi che, seppur non confermati dalle forze dell’ordine, hanno aumentato la sensazione di insicurezza tra i residenti. Stando a quanto emerso, le forze dell’ordine non hanno però ricevuto al momento alcuna segnalazione ufficiale o denunce riguardanti furti o tentativi di intrusione nella zona indicata. Le forze dell’ordine invitano chiunque sia testimone di movimenti sospetti a non limitarsi a segnalare sui social, ma a contattare tempestivamente il 112 per permettere un intervento rapido ed efficace.