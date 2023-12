Boom di furti nelle case: ladri scatenati

Santarcangelo (Rimini), 1 dicembre 2023 – Nuova ondata di furti nelle case a Santarcangelo. Negli ultimi giorni sono stati diversi i colpi messi a segno in appartamenti e villette. Quasi una decina i blitz nelle abitazioni e quasi tutti in pieno giorno. Tra le zone più nel mirino dei malviventi predatori quella vicino allo stadio e al palasport.

"A casa dei miei genitori si sono presentati martedì nel tardo pomeriggio. Hanno spaccato la finestra, probabilmente con un piede di porco, ma non sono riusciti a rompere il vetro e alla fine sono fuggiti. Nello stesso giorno hanno fatto irruzione in un’abitazione vicina", racconta il figlio di una coppia di anziani finita nel mirino dei ladri. Non sono stati gli unici colpi. E in queste ore un negoziante del centro storico di Santarcangelo ha pubblicato sui social la foto del ladro che ha tentato di entrare in casa sua l’altro ieri. Il malvivente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza della casa. Ha agito ha volto scoperto: le immagini sono già state consegnate ai carabinieri di Santarcangelo.

«Da noi – racconta il commerciante – ha scavalcato il giardino, ma poi è scappato". Non è chiaro se il ladro filmato dalle telecamere sia lo stesso che ha commesso i furti in altre case in questi giorni. I carabinieri di Santarcangelo al momento non escludono nessuna ipotesi. Quello che è certo è che i colpi messi a segno nelle abitazioni private sono stati parecchi, negli ultimi giorni: quasi una decina, e in alcuni casi sono andati a segno. Due le denunce presentate nelle ultime ore al comando dei carabinieri, ma altri hanno già chiamato per segnalare i tentati furti subiti nelle abitazioni e presto potrebbero presentarsi in caserma per formalizzare la denuncia. Quasi tutti i colpi sono avvenuti in pieno giorno, al mattino ma soprattutto al pomeriggio.

Nel mirino dei ladri non solo le case in centro e dintorni Santarcangelo. Ci sono stati colpi anche nella frazione di San Michele. In un’abitazione vicino all’ex cementificio Buzzi hanno rubato un paio di biciclette e altri oggetti. Le indagini sono in corso. I carabinieri invitano i residenti a presentarsi in caserma per fare denuncia, anche per i casi in cui i furti non sono andati a segno.