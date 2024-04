Furti, cinque colpi in pochi giorni

La scia di furti nelle attività del centro di Riccione non si arresta. A finire nel mirino dei ladri l’altra notte è stata una quarta gelateria, Vanilla, in viale Dante vicino al porto canale. Altro colpo, sul lato opposto della strada, nel ristorante pizzeria Da Gianni, due notti prima. In entrambi i casi i malviventi hanno mirato alle casse, ripulendole dei pochi spiccioli rimasti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione che stanno indagando sui furti avvalendosi dei filmati delle telecamere della zona. Sul perché siano state prese di mira soprattutto gelaterie, dove il bottino, salvo un paio di casi, è stato scarsissimo, è da capire. C’è chi ipotizza che i malviventi mirino a queste attività perché protette solo da vetrate. C’è anche chi è propenso a credere che le gelaterie, come altri pubblici esercizi, si prestino maggiormente ai furti, perché a differenza delle boutique e di altri negozi, si paga ancora in contanti, per cui qualche soldo si trova sempre. Come racconta la titolare della gelateria Vanilla, Antonietta Malpassi "i ladri verso le 4,40/4,50 si sono fatti breccia, spaccando una parte della vetrata con un palanchino, quindi hanno ripulito la cassa, dove c’erano pochi spiccioli, tant’è che è maggiore il danno fatto per entrare, che quanto hanno portato via. Ci siamo accorti di quanto è successo solo ieri in prima mattina, quando siamo venuti ad aprire. Qui si tratta di balordi, altrimenti che si va a fare in una gelateria?".

"Da noi i ladri, due con volto coperto da mascherine, sono venuti nella notte tra martedì e mercoledì, dopo aver scassinato la serratura, sono rimasti dentro circa sei minuti _ racconta Andrea Bartoli del ristorante pizzeria Da Gianni – Svegliato dall’allarme, intorno alle 2,30, sono arrivato di corsa, quasi in contemporanea con i crabinieri. Di certo questi sono disperati, hanno rubato i soldi del fondo cassa e se ne sono andati senza portare via altro, computer o bottiglie di vino pregiate. Anche nel nostro caso è maggiore il danno dello scasso che il resto". A pochi metri sulla strada è stato rinvenuto un piede di porco. Nel giro di una settimana sono state ripulite le casse delle gelaterie Pellicano e Campi di Fragole, in viale Ceccarini, e della Gelateria Alba, sempre in viale Dante.

Nives Concolino