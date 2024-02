Furti, continua la razzia. Ripulita l’abitazione di un noto professionista

Ancora furti nelle alcune abitazioni di Riccione. I giorni scorsi i ladri, che stano battendo l’intero circondario, hanno preso di mira la zona della Punta dell’Est. Segnalazioni apparse sui social arrivano dalle Fontanelle, dove in alcuni casi i malviventi sono stati scoperti e messi in fuga prima di mettere il colpo a segno. Com’è successo più volte anche l’anno scorso, i ladri sono entrati in azione dopo il tramonto. Così hanno fatto quelli che la scorsa settimana si sono introdotti nell’appartamento di un professionista al secondo piano in viale Enza, dove tra bottino e danni la perdita si aggira sui 10mila euro. Poteva andare peggio, se non fosse scattato l’antifurto collegato con il telefono del proprietario che stava tornando a casa in auto.

Muniti di una scala e servendosi anche di un bidone dei rifiuti sistemato sotto il balcone, i malviventi intorno alle 19 hanno raggiunto il primo piano, poi come acrobati si sono arrampicati al piano superiore, passando sul retro dell’abitazione. Evidenti le impronte lasciate sui muri, in particolare numerose pedate. A quel punto, alzata la tapparella, i ladri hanno fatto leva sull’infisso di una portafinestra, scardinando una parte con un piede di porco e spaccando l’altra. Un lavoro da professionisti. Mentre il proprietario, avvertito il segnale d’allarme, ha cercato di rientrare a casa in fretta e furia, i ladri hanno rovistato nei cassetti e rubato un paio di orologi di valore, un anello con brillanti e alcuni soldi in contanti. Hanno anche tentato di aprire la cassaforte, ma tolto il quadro che la copriva, non sono riusciti a metterci mano. Il tutto si è svolto in pochi minuti, poi probabilmente sentendo che il proprietario di rientro dall’ufficio stava aprendo la porta, se la sono data a gambe con la refurtiva. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Riccione, intervenuti subito sul posto. In un’altra abitazione in viale Taro, a distanza di ventiquattro ore, i ladri sono tornati, a quanto pare calandosi dal tetto. Difficile far fronte a questi episodi, nonostante il passaggio delle forze dell’ordine anche nei viali meno frequentati della città, a detta dei residenti pare si siano moltiplicati. Resta alta la guardia e soprattutto il timore. Di certo anche i furti degli ultimi giorni a chi ancora non ne è munito hanno suggerito di dotarsi di telecamere e sistemi di allarme.

Nives Concolino