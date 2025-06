Furti e minacce negli hotel di Rimini sud: "A colpire nelle attività sono sempre gli stessi"

Portieri di notte minacciati e biciclette che spariscono, rubate ovviamente. Ma anche una lunga serie di piccoli furti, dai bicchieri per lo champagne a quanto si può arraffare nelle dispense degli hotel. Le segnalazioni nella zona sud sono ormai all’ordine del giorno "e si riferiscono – racconta l’albergatore Corrado Della Vista – ad alcune persone che continuano a commettere certe azioni. Vengono denunciate, e nei giorni successivi sono libere di tornare". Nelle chat degli albergatori e degli operatori i casi sono ormai quotidiani, come anche i filmati delle telecamere interne che ritraggono i ladri di turno. "In diversi casi sono persone note sia agli operatori che dalle forze dell’ordine, ammette Della Vista. "Purtroppo la quantità di casi segnalati va ricondotta ad alcuni soggetti continuano a commettere i furti. La situazione comincia a farsi pesante perché in alcune occasioni queste persone sono arrivate anche alle minacce".