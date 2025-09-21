Furti e vandalismi: 400 interventi dei vigilantes

Un’estate calda, piena di gente, con la Riviera di Rimini che ha visto fiumi di turisti riversarsi tra spiagge, locali e alberghi. Ma dietro il divertimento e le notti affollate c’è stato anche chi ha lavorato nell’ombra. È il bilancio di Vigilar, istituto di vigilanza attivo nelle province di Pesaro e Urbino, Ancona e Rimini, che al termine della stagione tira le somme di mesi intensi, vissuti tra sirene, controlli e pronte corse sul territorio.

Dal 1° giugno al 15 settembre la centrale operativa ha gestito ben 2.453 allarmi: numeri che raccontano da soli la mole di lavoro. Non tutte le chiamate hanno richiesto un’uscita, ma da queste segnalazioni sono scattati 398 interventi diretti delle pattuglie. In nove casi la rapidità è stata decisiva, con intrusioni e tentativi di furto bloccati sul nascere. E in tre episodi, grazie alla sinergia con le forze dell’ordine, si è arrivati all’arresto dei malintenzionati.

Dietro queste cifre ci sono le facce e la fatica di una squadra compatta: 32 guardie giurate, con cinque pattuglie sempre pronte a girare, giorno e notte. Squadre che la centrale ha coordinato minuto per minuto, coprendo la fascia costiera da Cattolica a Viserba. Accanto a loro, tre tecnici specializzati che hanno assicurato installazioni, manutenzioni e assistenza sugli impianti di allarme e videosorveglianza.

"La sicurezza non si ferma nemmeno d’estate – racconta Alessandro Giuliani, titolare di Vigilar –. Anzi, nei mesi più caldi l’impegno cresce, perché cresce la presenza di persone sul territorio. Grazie al lavoro delle nostre guardie, alla tecnologia avanzata e alla collaborazione con le forze dell’ordine, siamo riusciti a garantire serenità e protezione a chi ha scelto la Riviera di Rimini per vivere le proprie vacanze".

Tra i trend che si registrano in Riviera negli ultimi anni, c’è quello legato all’aumento della domanda di sicurezza. Stabilimenti balneari, bar, ristoranti, boutique e hotel investono di più in sistemi di sorveglianza, vigilanza privata e servizi personalizzati dopo gli orari di chiusura. Alcune agenzie locali segnalano richieste extra per pattugliamento notturno, controlli antirapina, protezione per le attività sulla spiaggia, e persino guardiania temporanea nei periodi di maggiore afflusso. Secondo dati e ricerche nel settore della sicurezza privata, nelle zone turistiche costiere d’Italia l’aumento di richieste passa spesso dal +20% al +40% nei mesi estivi rispetto al resto dell’anno.